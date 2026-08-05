Maciej Góral nadal będzie burmistrzem Radzynia Chełmińskiego? Poznaliśmy datę referendum

2026-08-05, 12:40  Marcin Doliński/JW
20 września będzie referendum ws. burmistrza Radzynia Chełmińskiego /fot. Maciej Doliński, Maciej Góral Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

20 września będzie referendum ws. burmistrza Radzynia Chełmińskiego /fot. Maciej Doliński, Maciej Góral Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

O tym, jak potoczą się dalsze losy burmistrza Radzynia Chełmińskiego zdecydują mieszkańcy. Referendum zaplanowano na 20 września.

Grupa mieszkańców chce odwołania burmistrza Radzynia Chełmińskiego. Okazją do tego ma być referendum zaplanowane na 20 września. Czy Maciej Góral zachowa stanowisko?

- Burmistrz nie liczy się z głosem mieszkańców. Ja widzę, że tu działają dla siebie, zatrudniają swoich, kto się nie podoba, kto się wychyla, zostaje zwalniany. Sama sytuacja ośrodka zdrowia, gdzie było 10 specjalistów, teraz jest jeden czy dwóch lekarzy, przelała właśnie czarę goryczy. Tu jest brak dostępności spotkania z nim, jest to arogancja, sposób w jaki traktuje ludzi - mówi Henryk Igenza, zwolennik odwołania burmistrza.

- Szanuję decyzję mieszkańców i grupy referendalnej, ale od początku mówiłem, że zmiany mogą budzić opór, zwłaszcza tam, gdzie przez lata funkcjonowały określone przyzwyczajenia i nieformalne mechanizmy działania. Uważam, że wielu mieszkańców mówi mi wprost, że wreszcie zaczęło w Radzyniu Chełmińskim coś się dziać - wyjaśnia Maciej Góral, burmistrz Radzynia Chełmińskiego.

Zdaniem grupy mieszkańców, czara goryczy przelała się, kiedy burmistrz przyszedł z pomysłem zmian w ośrodku zdrowia.

- Publicznie sugerowano mi, że jeśli dotychczasowy kierownik nie zostanie wybrany na kolejną kadencję, większość personelu może odejść z przychodni, a cała sprawa może zakończyć się dla mnie referendum - odpowiada włodarz.

Relacja Marcina Dolińskiego

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