Wypadek balonu pod Grudziądzem. Głos w sprawie zabrała Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych

2026-08-05, 11:17  JW
PKBWL zabrała głos ws. wypadku balonu w miejscowości Słup. / Fot. Marcin Doliński

PKBWL zabrała głos ws. wypadku balonu w miejscowości Słup. / Fot. Marcin Doliński

Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych wyjaśnia okoliczności wypadku oraz incydentu z udziałem balonów w Grudziądzu i okolicach. Komisja przedstawiła szczegóły zdarzeń.

Przyczyny wypadku pod Grudziądzem

Do wypadku balonu doszło 31 lipca w miejscowości Słup, w powiecie grudziądzkim. Tam podczas startu kosz zahaczył o drzewo. Wypadł z niego najpierw pilot, który złamał nogę, a potem dwie pasażerki - doznały obrażenia rąk (złamana ręka i palec).

Według PKBWL, po doleceniu w pobliże miejscowości Słup, balon obniżył lot, przeleciał przez drzewa, a następnie twardo przyziemił.

- W czasie przyziemienia z kosza wypadł pilot i jedna z pasażerek. Odciążony balon zaczął się wznosić, a druga pasażerka wyskoczyła z kosza będącego na małej wysokości. Balon bez załogi i pasażerów przeleciał w rejon miejscowości Słupski Młyn, gdzie opadł do lasu - informuje komisja.

Kosz nie został uszkodzony, znaleziono jedynie kilka dziur w czaszy balonu.

Odleciał bez pasażerów

Członkowie komisji odnieśli się też do zdarzenia w Grudziądzu. Tam podczas nadmuchiwania gorącym powietrzem gwałtownie zawiało, co spowodowało, że balon odleciał bez pasażerów. Nikomu nic się nie stało.

- Nastąpiło zerwanie liny kotwiczącej balon do samochodu. Następnie balon z częściowo opróżnioną powłoką został przemieszczony w kierunku linii elektrycznej odległej około 230 m od miejsca napełniania powłoki. Nastąpiło zawiśnięcie powłoki na przewodach linii i zwarcie elektryczne. Następny podmuch zsunął powłokę z przewodów linii. Kosz nieuszkodzony, jedynie kilka dziur w czaszy - dodaje PKBWL.

Relacja Marcina Dolińskiego

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