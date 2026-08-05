Sprzedawali złośliwe oprogramowanie. Funkcjonariusze CBZC z Bydgoszczy zatrzymali dwóch mężczyzn

2026-08-05, 11:00 JW

Dwóch podejrzanych o handeł złośliwym oprogramowaniem w rękach CBZC/fot. Freepik/ilustracyjna

Dwie osoby wpadły w ręce Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Bydgoszczy. Mieli sprzedawać oprogramowanie do ataków DDoS. Podejrzani usłyszeli zarzuty.

Pod koniec lipca funkcjonariusze z Zarządu CBZC w Bydgoszczy zatrzymali dwóch podejrzanych o udział w sprzedaży złośliwych oprogramowań przeznaczonych do prowadzenia rozproszonych ataków DDoS, czyli celowego przeciążania serwerów lub stron internetowych za pomocą wysyłania sporej ilości fałszywych zapytań.



- Zatrzymanych mężczyzn doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia przestępstw z art. 269b § 1 k.k. (wytwarzanie narzędzi hakerskich - red.), zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.



Jak ustalili śledczy, podejrzany O. K. zarobione pieniądze transferował za pośrednictwem giełdy kryptowalut. Celem było zatajenie ich przestępczego pochodzenia. Wymieniając je na kryptoaktywa, a następnie, poprzez adresy pomostowe w łańcuchach operacji kryptowalutowych, sprzedawał je z wykorzystaniem metody P2P (peer-to-peer), odzyskując walutę FIAT.



- Prokurator zakwalifikował te działania jako pranie brudnych pieniędzy, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności - dodaje Agnieszka Adamska-Okońska.