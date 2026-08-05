Ponad 4 mln złotych kary dla firmy z Kruszwicy. W umowach były postanowienia ograniczające prawa producentów rolnych

2026-08-05, 09:55 Maciej Wilkowski/JW

Bunge Polska to spółka z siedzibą w Kruszwicy /fot. Wikipedia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na Bunge Polska z siedzibą w Kruszwicy. Jak informuje UOKiK - „zakwestionowano postanowienia wzorców umów stosowanych przez spółkę w relacjach z producentami rolnymi. Ograniczały one możliwość dostawców zwolnienia się z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn od nich niezależnych".

Prezes UOKiK uznał, że takie ukształtowanie treści umów stanowiło nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej - mówi Kamila Guzowska z Departamentu Komunikacji UOKiK.



- Prezes UOKiK nałożył na Bunge Polska karę ponad 4,2 miliona złotych. Przedsiębiorca współpracował z urzędem i zmienił kwestionowane klauzule. Uwzględniliśmy to, stąd obniżenie wysokości sankcji, która w innych okolicznościach mogłaby być znacznie wyższa. Spółka we wzorcach umów przerzucała na producentów rolnych ryzyko związane ze zdarzeniami o charakterze siły wyższej, na przykład późnymi przymrozkami, gradobiciami, suszami czy nawałnicami. Tego rodzaju zjawiska mogą prowadzić do zniszczenia części lub całości plonów zboża czy rzepaku, a wtedy rolnicy nie mają rzeczywistej możliwości dostarczenia zakontraktowanych produktów. Mimo to groziły im kary umowne - informuje Kamila Guzowska.



Bunge Polska jest częścią jednego z największych na świecie koncernów rolno-spożywczych, zajmującego się skupem, przetwórstwem i handlem produktami rolnymi, w tym nasionami roślin oleistych. W Polsce jest producentem olejów i tłuszczów roślinnych, m.in. właścicielem marki Olej Kujawski.