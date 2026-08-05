Ruiny zamku w Bobrownikach przyciągają niczym „magnes”. Gmina z bogatą historią w „Wakacyjnym przewodniku po regionie”

2026-08-05, 09:20 Agnieszka Marszał /JW

Ruiny zamku w Bobrownikach przyciągają okolicznych mieszkańców /fot. Agnieszka Marszał

W lasach bogactwo grzybów, w rzece - ryb. Do tego turystyczne szlaki rowerowe i ruiny zamku malowniczo położone nad Wisłą, a w Wiśle wraki statków. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” odwiedziliśmy gminę Bobrowniki. To raj dla grzybiarzy, wędkarzy i poszukiwaczy historii. To tam znajdował się zamek, którego ruiny do dziś można zwiedzać.

Z rąk do rąk





Małe miasteczko było świadkiem wielkiej historii i to przez wieki, bo pierwsze wzmianki o zamku w Bobrownikach pochodzą z 1345 roku. Jego ruiny przyciągają okolicznych mieszkańców.





- Początki tego zamku datowane są na XIV wiek. Dokładnie nie jest znana historia budowy tego zamku. Był on według badań archeologicznych budowany w trzech różnych okresach, o czym świadczą trzy różne wiązania cegieł w murach tego zamku. Mówi się, że to jest zamek krzyżacki, ale raczej początek budowy murowanego zamku należał do Polaków w okresie panowania tutaj księcia polskiego Władysława Garbatego - mówi Paweł Grudowski, sekretarz gminy Bobrowniki.





Zamek wiele razy przechodził z rąk do rąk. Jego wieżę prawdopodobnie rozbudowali Krzyżacy. Zamek zniszczyli Szwedzi, którzy podczas potopu podpalili go. Nigdy nie został odbudowany. Mury rozebrano, a cegły wykorzystano do budowy licznych obiektów w Bobrownikach i Ciechocinku.





Nowe oblicze

- W tej chwili jesteśmy w trakcie jak gdyby poprawy tych ruin. Część będzie zabezpieczona, będzie oczyszczona z mchu. Te ruiny będą podświetlone i będzie taras widokowy i jakieś ławeczki, żeby sobie usiąść. Poza tym mamy rozbudowany dobrze obok ruin zamku teren rekreacyjno-sportowy, czyli boisko sportowe, Orlik również i boisko sportowe z trybunami, z wiatami, gdzie turyści mogą sobie też odpocząć. Będzie też makieta zamku - zapowiada Jarosław Poliwko, burmistrz gminy Bobrowniki.





Bogata historia Bobrownik

Oprócz zamku, kluczową rolę w Bobrownikach odgrywały też składy solne. Magazynowano w nich sól, która była transportowana Wisłą z Wieliczki do Gdańska. Dziś w jednym z nich znajduje się część biur Urzędu Miasta i Gminy. Drugi budynek nie miał szczęścia, ponieważ spłonął. Trwa jego odbudowa.





Więcej o zamku w Bobrownikach można posłuchać poniżej.





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