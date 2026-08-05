Urzędnicy wyliczyli: Bydgoszcz oszczędza ponad milion złotych rocznie dzięki energii ze słońca

2026-08-05, 06:45 DW

Miasto chce założyć panele słoneczne na dachu bydgoskiego lodowiska/Fot. UM Bydgoszcz

Ponad 70 dachów miejskich budynków zamienia już promienie słońca w prąd, a miasto chce założyć kolejne panele - tym razem na lodowisku.

Jeszcze w tym roku ma być gotowa dokumentacja, która pozwoli na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu lodowiska Torbyd wraz z budową stacji transformatorowej oraz magazynu energii.



- Wcześniej przygotowaliśmy wstępną koncepcję. Zakłada ona, że połać dachu pomieści nawet 335 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 237 kWh - informują urzędnicy bydgoskiego ratusza.



Jako cele inwestycji urzędnicy wymieniają:



zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym obiektu,

ograniczenie kosztów energii elektrycznej,

poprawa efektywności energetycznej obiektu,

modernizacja systemu zasilania obiektu.

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