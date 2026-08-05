Urzędnicy wyliczyli: Bydgoszcz oszczędza ponad milion złotych rocznie dzięki energii ze słońca
Ponad 70 dachów miejskich budynków zamienia już promienie słońca w prąd, a miasto chce założyć kolejne panele - tym razem na lodowisku.
Jeszcze w tym roku ma być gotowa dokumentacja, która pozwoli na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu lodowiska Torbyd wraz z budową stacji transformatorowej oraz magazynu energii.
- Wcześniej przygotowaliśmy wstępną koncepcję. Zakłada ona, że połać dachu pomieści nawet 335 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 237 kWh - informują urzędnicy bydgoskiego ratusza.
Jako cele inwestycji urzędnicy wymieniają:
- zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym obiektu,
- ograniczenie kosztów energii elektrycznej,
- poprawa efektywności energetycznej obiektu,
- modernizacja systemu zasilania obiektu.
- Osiągnęliśmy produkcję na poziomie ok 1,2 GWh rocznie. Przynosi to oszczędności rzędu 1,2 mln zł rocznie. W budowie są kolejne obiekty. W panele fotowoltaiczne wyposażone będą m.in. modernizowane szkoły i przedszkola, nowy żłobek na Bartodziejach czy planowane Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa - informuje miasto.