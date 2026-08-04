Wypadek w powiecie sępoleńskim. Zderzyli się dwaj motocykliści [zdjęcia]

2026-08-04, 17:40 Agata Raczek/DW

Na gminnej drodze w Sitnie w powiecie sępoleńskim zderzyli się motocykliści/ Fot. KP PSP w Sępólnie Krajeńskim

Na gminnej drodze w Sitnie niedaleko Sępólna Krajeńskiego doszło do groźnego wypadku.

Na miejscu pracują cztery zastępy strażaków, w sumie około 20 ratowników. Zadysponowano dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.



- Na drodze gruntowej doszło do zderzenia dwóch motocykli crossowych. Poszkodowane zostały dwie osoby - mówi bryg. Magdalena Malinowska ze straży w Sępólnie Krajeńskim.



Kierujący odnieśli poważne obrażenia. Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.





