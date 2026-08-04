Nie żyje prof. Małgorzata Kościelska związana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2026-08-04, 15:40 DW

Prof. Małgorzata Kościelska/ Fot. Facebook, UKW

W 1999 roku naukowczyni podjęła pracę w Instytucie Psychologii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Na emeryturę przeszła we wrześniu 2018 r.

O śmierci prof. Małgorzaty Kościelskiej poinformowali jej koledzy i koleżanki z UKW.



- Prof. Kościelska stworzyła w Bydgoszczy psychologię kliniczną w wymiarze naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym. Publikacje i prace naukowe pod jej redakcją oraz artykuły własne i wspólne z pracownikami katedry ugruntowały naszą dobrą markę w psychologii klinicznej - piszą w pożegnalnym wpisie pracownicy bydgoskiego uniwersytetu. - Jesteśmy pełni ufności, że autorytet i doświadczenie pani profesor będą nadal wzbogacać nasz wydział w budowaniu dobrej tradycji kształcenia psychologów - czytamy.



Małgorzata Kościelska zmarła 3 sierpnia. Miała 82 lata.