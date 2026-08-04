Bydgoska Wyspa Młyńska zamieni się w piknikowe miasteczko. Urodziny genialnego kryptologa

Tajniki szyfrowania, niewidzialne wiadomości i symulator Enigmy - w sobotę (8.08) bydgoska Wyspa Młyńska zamieni się w piknikowe miasteczko pełne atrakcji związanych z kodowaniem, historią i robotyką. Wszystko to z okazji 121. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego, genialnego kryptologa pochodzącego z Bydgoszczy.
Na odwiedzających czekać będzie jedenaście stanowisk wypełnionych atrakcjami, wśród nich stanowisko Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
- Mamy dla państwa szereg atrakcji: szyfry, zagadki, dla najmłodszych uczestników możliwość narysowania portretu Mariana Rejewskiego, a dla tych starszych projektowanie jego pomnika - mówi Wiktor Szymkiewicz z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
- Stowarzyszenie MY TEŻ zaprosi najmłodszych do różnych gier i zabaw sensorycznych - zaprasza Marta Gutkowska z Młynów Rothera. - Na przykład do gry „Kodowanie na dywanie". Bydgoska Strefa Gier Bez Prądu też zaproponuje wspólne odkrywanie gier planszowych, logicznych i edukacyjnych.
- Na pikniku będzie nam towarzyszyła gra piknikowa, będą mogli państwo rozwiązać zagadki na każdym ze stanowisk i po zdobyciu odpowiedniej liczby pieczątek otrzymać nagrodę - dodaje Regina Dąbkowska z Młynów Rothera. - Serdecznie zapraszamy do zanurzenia się w świecie pełnym zagadek, szyfrów, łamigłówek.
Swoje stanowisko będzie miało także Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Piknik z okazji urodzin Mariana Rejewskiego już w najbliższą sobotę.
Organizatorzy zapraszają od 12:00 do 17:00. Wstęp wolny.
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