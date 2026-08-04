Zmiany na ul. Stawowej w Bydgoszczy dzielą mieszkańców. „Porażka" kontra „Jest bezpieczniej" [zdjęcia]

2026-08-04, 14:57  Jarosław Wieprzycki/KB
Największe kontrowersje wywołuje jednak małe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Lotników/fot. Jarosław Wieprzycki

Największe kontrowersje wywołuje jednak małe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Lotników/fot. Jarosław Wieprzycki

Wzdłuż cmentarza powstały progi zwalniające i dodatkowe miejsca parkingowe. Największe kontrowersje wywołuje jednak małe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Lotników. Mamy głos mieszkańców i bydgoskich „drogowców".

- Na pewno jeździ się bezpieczniej, bo tak to zawsze dosyć szybko jeździli, a teraz troszkę zwalniają jednak na tym rondku
- Każde rozwiązanie, żeby zahamować ruch, jest dobre, bo jeżdżą bardzo szybko...
- To rondo w ogóle nie jest potrzebne...
- Nawet autobus 57 nie może normalnie przejeżdżać. Jedna wielka porażka.
- Tamta część, te spowalniacze: spoko, fajnie to wygląda w miarę... - mówili reporterowi Polskiego Radia PiK mieszkańcy Błonia i okolicy.

Jak podkreśla rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska, decyzja była poprzedzona rozmowami.

- Wprowadzone zmiany były konsultowane z radami osiedli Wilczak-Jary oraz Błonie, a celem powstania ronda była poprawa bezpieczeństwa, usprawnienie ruchu oraz ujednolicenie rozwiązań. Rozszerzyliśmy strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h na ulice Stawową, Lotników, Czerwonego Krzyża oraz Huzarską - przekazała rzeczniczka ZDMiKP Bydgoszcz.

  • Inwestycja kosztowała ok. 70 tysięcy złotych. Podobne zmiany drogowcy planują na skrzyżowaniach Piłsudskiego i Swobodnej oraz Kordeckiego i Świętej Trójcy.
  • W ramach inwestycji zmieniono również oznakowanie i organizację ruchu na części ulic na osiedlu Jary.

Relacja Jarosława Wieprzyckiego

Bydgoszcz
Wzdłuż cmentarza powstały progi zwalniające i dodatkowe miejsca parkingowe. Największe kontrowersje wywołuje jednak małe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Lotników/fot. Jarosław Wieprzycki Wzdłuż cmentarza powstały progi zwalniające i dodatkowe miejsca parkingowe. Największe kontrowersje wywołuje jednak małe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Lotników/fot. Jarosław Wieprzycki Wzdłuż cmentarza powstały progi zwalniające i dodatkowe miejsca parkingowe. Największe kontrowersje wywołuje jednak małe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Lotników/fot. Jarosław Wieprzycki Wzdłuż cmentarza powstały progi zwalniające i dodatkowe miejsca parkingowe. Największe kontrowersje wywołuje jednak małe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Lotników/fot. Jarosław Wieprzycki Wzdłuż cmentarza powstały progi zwalniające i dodatkowe miejsca parkingowe. Największe kontrowersje wywołuje jednak małe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Lotników/fot. Jarosław Wieprzycki

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