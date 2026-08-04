Bezpłatne studia dzienne w Grudziądzu. Uczelnia rozpoczęła rekrutację na nowy kierunek

2026-08-04, 19:19  Marcin Doliński/Redakcja
Spotkanie w sprawie otwarcia nowego kierunku w Publicznej uczelni Zawodowej w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Spotkanie w sprawie otwarcia nowego kierunku w Publicznej uczelni Zawodowej w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Grudziądzka Publiczna Uczelnia Zawodowa zaprasza do składania dokumentów na nowy kierunek: zarządzanie. Bezpłatna nauka w systemie dziennym będzie trwała trzy lata.

- Udało się uzyskać decyzję, która skutkuje utworzeniem od nowego roku akademickiego nowego kierunku kształcenia - mówi Piotr Hemmerling, wicewojewoda kujawsko-pomorski. - Będzie to zarządzanie. Oprócz mechatroniki zarządzanie stanie się jednym z fundamentów, na których opiera się działalność tej publicznej szkoły. To jest oferta dla społeczności Grudziądza i okolicy, która dostrzega fakt, że najlepiej kształcić się na miejscu.

- Otwieramy kolejny rozdział na naszej uczelni - mówi Michał Sójka, rektor Grudziądzkiej Publicznej Uczelni Zawodowej. - Jest to nowy kierunek licencjacki. Zarządzanie to studia dzienne, bezpłatne - co podkreślam, skierowane na potrzeby regionu i naszych maturzystów.

Rekrutacja na ten kierunek już się rozpoczęła. Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

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