Brakuje nauczycieli edukacji zawodowej, więc szkoły ratują się emerytami i przedsiębiorcami

Kadrowy kryzys dotyka szczególnie edukację zawodową - czyli technika i szkoły branżowe. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pexels
W całej Polsce brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Kadrowy kryzys dotyka szczególnie edukację zawodową - czyli technika i szkoły branżowe. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w kujawsko-pomorskich szkołach.
W naszym regionie sytuacja jest stabilna. Jak przekazała Polskiemu Radiu PiK Ewa Podgórska, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego Kuratorium Oświaty, w porównaniu z ubiegłym rokiem dostępnych jest o około 100 ofert pracy więcej niż w zeszłym.
- Nie należy tego traktować w przeliczeniu na etaty. Niekiedy jest to kwestia czterech godzin, innym razem pełnego etatu, 18 godzin - wyjaśnia Ewa Podgórska.
Jeśli chodzi o nauczycieli przedmiotów zawodowych, problem obecny jest od wielu lat. Jednym z powodów są niskie zarobki. Czasami nie udaje się także znaleźć nauczyciela w terminie, czyli do września. Każdego roku ta sytuacja zdarza się kilkadziesiąt razy.
- Dyrektorzy korzystają więc z pomocy emerytowanych nauczycieli, ale starają się także pozyskać przedsiębiorców, którzy mają ochotę doświadczyć takiej przygody w szkole - mówi rzeczniczka kuratorium.
Najwięcej wakatów dla nauczycieli jest w województwie mazowieckim - ponad 4,5 tysiąca ofert, w małopolskim 2600 i w dolnośląskim 1600. W polskich szkołach pracuje około 700 tysięcy nauczycieli.
31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie planowany jest ogólnopolski protest nauczycieli. Branża walczy o o godne wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty, poprawę warunków pracy oraz wzmocnienie jakości edukacji.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę