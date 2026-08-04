Rozpoczyna się wielki bydgoski projekt: budowa torowiska na Szwederowie

2026-08-04, 11:59 Maciej Wilkowski/KB

Wizualizacja linii tramwajowej na Szwederowo/fot. bydgoszcz.pl

W czwartek (6.08.) rozpocznie się budowa zielonego torowiska wzdłuż ul. Solskiego w Bydgoszczy - poinformował Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. To jedna z największych inwestycji związanych z rozwojem komunikacji publicznej w ostatnich latach.

Na początek - prace przygotowawcze poza jezdniami, związane z rozbiórkami oraz zabezpieczeniem roślinności. Utrudnienia dla kierowców pojawią się dopiero za dwa-trzy miesiące.



W ramach tej inwestycji zbudowana zostanie zielona trasa tramwajowa, pętla autobusowo-tramwajowa. Istotną częścią tego zadania jest również przebudowa ulic, budowa dróg rowerowych, chodników, parków kieszeniowych, a także duży pakiet nasadzeń, obejmujący ponad 200 drzew oraz 4 tys. krzewów.



Prace zajmą około dwóch lat.



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