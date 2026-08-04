Rozpoczyna się wielki bydgoski projekt: budowa torowiska na Szwederowie
W czwartek (6.08.) rozpocznie się budowa zielonego torowiska wzdłuż ul. Solskiego w Bydgoszczy - poinformował Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. To jedna z największych inwestycji związanych z rozwojem komunikacji publicznej w ostatnich latach.
Na początek - prace przygotowawcze poza jezdniami, związane z rozbiórkami oraz zabezpieczeniem roślinności. Utrudnienia dla kierowców pojawią się dopiero za dwa-trzy miesiące.
W ramach tej inwestycji zbudowana zostanie zielona trasa tramwajowa, pętla autobusowo-tramwajowa. Istotną częścią tego zadania jest również przebudowa ulic, budowa dróg rowerowych, chodników, parków kieszeniowych, a także duży pakiet nasadzeń, obejmujący ponad 200 drzew oraz 4 tys. krzewów.
Prace zajmą około dwóch lat.
Inwestycja w liczbach:
- Wartość kontraktu: 107,2 mln zł
- Dofinansowanie europejskie FENIKS – 63,58 mln zł
- Gwarancja na roboty budowlane – 8 lat
- Gwarancja na roboty dotyczące zieleni - 5 lat
- Długość pojedynczego toru – 3,64 km
- Liczba drzew do zasadzenia – 208
- Liczba krzewów – ponad 4 tysiące
- Nowe łąki kwietne - 3210 m2
źr. ZDMiKP Bydgoszcz