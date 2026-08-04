Przy autostradzie biegał pies! Zajęli się nim policjanci z Koronowa. Gdzie był opiekun?

Piesek biegał po parkingu przy autostradzie/fot. Policja

Do dyżurnego Komisariatu Policji w Koronowie wpłynęło zgłoszenie o psie, który biegał bez opieki po parkingu MOP-u w Szczutkach. Z relacji zgłaszającego wynikało, że zwierzę stwarza zagrożenie dla siebie, jak i kierowców.

Koronowscy policjanci niezwłocznie pojechali na miejsce. Zaopiekowali się psem i dali mu pić. Do akcji zaangażowano także pracowników Gminnego Punktu Kontaktowego Zarządzania Kryzysowego w Sicienku. Ich pomoc nie była jednak konieczna.



Gdy funkcjonariusze czekali na pracowników urzędu, którzy mieli zabezpieczyć psa, na MOP przyjechali właściciele czworonoga. Wyjaśnili, że podczas postoju i przerwy w podróży pies wyszedł z samochodu. Nieświadomi jego nieobecności, ruszyli dalej, przekonani, że pupil siedzi spokojnie w aucie. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i pies wrócił do swoich opiekunów cały i zdrowy.



