Przy autostradzie biegał pies! Zajęli się nim policjanci z Koronowa. Gdzie był opiekun?

2026-08-04, 11:40  Redakcja/KB
Piesek biegał po parkingu przy autostradzie/fot. Policja

Piesek biegał po parkingu przy autostradzie/fot. Policja

Do dyżurnego Komisariatu Policji w Koronowie wpłynęło zgłoszenie o psie, który biegał bez opieki po parkingu MOP-u w Szczutkach. Z relacji zgłaszającego wynikało, że zwierzę stwarza zagrożenie dla siebie, jak i kierowców.

Koronowscy policjanci niezwłocznie pojechali na miejsce. Zaopiekowali się psem i dali mu pić. Do akcji zaangażowano także pracowników Gminnego Punktu Kontaktowego Zarządzania Kryzysowego w Sicienku. Ich pomoc nie była jednak konieczna.

Gdy funkcjonariusze czekali na pracowników urzędu, którzy mieli zabezpieczyć psa, na MOP przyjechali właściciele czworonoga. Wyjaśnili, że podczas postoju i przerwy w podróży pies wyszedł z samochodu. Nieświadomi jego nieobecności, ruszyli dalej, przekonani, że pupil siedzi spokojnie w aucie. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i pies wrócił do swoich opiekunów cały i zdrowy.

  • Policjanci apelują do właścicieli zwierząt, że nawet krótka przerwa w trasie może stać się okazją do ucieczki. Zanim ruszycie w dalszą podróż, zawsze upewnijcie się, czy czworonożny pasażer jest w samochodzie i odpowiednio zabezpieczony.
  • Warto też pamiętać o podstawowych zasadach: dostępie do wody, regularnych postojach i absolutnym zakazie zostawiania psa w rozgrzanym aucie.

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