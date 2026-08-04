Kierunek: Jasna Góra! Z Torunia wyruszyła doroczna pielgrzymka do Częstochowy [zdjęcia]

2026-08-04, 10:53 Michał Zaręba/KB

Z Torunia wyruszyła 48. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę/fot. Michał Zaręba

Przed nimi 9 dni marszu, a do pokonania prawie 300 kilometrów. Z Torunia wyruszyła 48. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, której towarzyszą także pątnicy z diecezji pelplińskiej. Wędrówkę poprzedziła msza święta w Katedrze śś. Janów.

- Pielgrzymka mnie wzmacnia, Matka Najświętsza mi pomaga i jestem Jej bardzo wdzięczna za wszystko...



- Można poznać wielu ciekawych ludzi. Co do rodzin, u których śpimy, to ta życzliwość, którą jesteśmy przez nich - to jest naprawdę zaskakujące i ciekawe, jak wielu ludzi potrafi dać od siebie wszystko, nic nie dostając za to w zamian...



- Tutaj jesteśmy razem. Pielgrzymka to jest po prostu budowanie przestrzeni relacji - mówi toruński biskup Arkadiusz Okrój. - Gdzie nie musimy nikogo udawać. Jesteśmy sobą. Mamy świadomość swoich ograniczeń i tę świadomość, że nie wszystko od nas zależy, że tu jest ktoś, od kogo wychodzimy i do kogo zmierzamy. Tego właśnie uczy pielgrzymka.



- Muzyka pobudza nas do drogi, otwiera nas na moc Ducha Świętego. Jasna Góra jest takim bijącym duchowym sercem. To jest taka tęsknota, która nas pociąga i mnie osobiście bardzo to motywuje...





Z ordynariuszem toruńskim i z pielgrzymami rozmawiał reporter Polskiego Radia PiK Michał Zaręba.

Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 12 sierpnia.