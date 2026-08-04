Reklamują las na wszelkie możliwe sposoby. Ta szkoła uczy już od 20 lat [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-08-04, 09:00  Iwona Muszytowska-Rzeszotek/KB
Na zdjęciu Katarzyna van Marke de Lumen i Robert Laskowski. Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie"/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Na zdjęciu Katarzyna van Marke de Lumen i Robert Laskowski. Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie"/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie”. Od ponad 20 lat prowadzi ją Stowarzyszenie Tilia. To właśnie tu poznaje się życie lasu i jego mieszkańców, a także aktywnie odpoczywa w otoczeniu przyrody.

- Stowarzyszenie Tilia zajmuje się edukacją ekologiczną i jest to nasza główna działalność, ale oczywiście Barbarka to także miejsce rekreacji dla mieszkańców Torunia i okolic - mówi Katarzyna van Marke de Lumen.

Leśna szkoła działa od 2004 roku. - Przez te lata staramy się o dofinansowanie z różnych projektów, bierzemy udział w konkursach, żeby te nasze działania były bezpłatne dla odbiorców. Są to nie tylko warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - w tym seniorów, ale też weekendowe wydarzenia edukacyjne, rozmaite pikniki. Organizujemy także konkursy, festiwale, akcje w szkołach. Staramy się z naszą wiedzą przyrodniczą o lesie, o ochronie przyrody, o cennych gatunkach, które możemy tutaj też spotkać, docierać do szerokiej grupy odbiorców tak, żeby jak najwięcej osób zachęcić do tego, żeby rozglądać się wokół siebie i obserwować przyrodę, która nas otacza, cieszyć się jej pięknem i korzystać z jej uroków.

  • W ofercie leśnej szkoły są: park linowy, ścieżki dydaktyczne, ogniska, warsztaty. Na miejscu skorzystać można ze sprzętu sportowego, a nawet zanocować.

„Wakacyjny przewodnik po regionie" - toruńska Barbarka

Toruń
Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie"/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie"/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie"/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie"/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie"/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie"/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Region

Rozpoczyna się wielki bydgoski projekt: budowa torowiska na Szwederowie

Rozpoczyna się wielki bydgoski projekt: budowa torowiska na Szwederowie

2026-08-04, 11:59
Przy autostradzie biegał pies Zajęli się nim policjanci z Koronowa. Gdzie był opiekun

Przy autostradzie biegał pies! Zajęli się nim policjanci z Koronowa. Gdzie był opiekun?

2026-08-04, 11:40
Kierunek: Jasna Góra Z Torunia wyruszyła doroczna pielgrzymka do Częstochowy [zdjęcia]

Kierunek: Jasna Góra! Z Torunia wyruszyła doroczna pielgrzymka do Częstochowy [zdjęcia]

2026-08-04, 10:53
Prawie cała Polska objęta meteorologicznymi alertami. Upały i burze znów nadciągają

Prawie cała Polska objęta meteorologicznymi alertami. Upały i burze znów nadciągają

2026-08-04, 09:36
Fryzjerskie warsztaty szansą dla młodych. Bydgoska młodzież chwyciła za nożyczki

Fryzjerskie warsztaty szansą dla młodych. Bydgoska młodzież chwyciła za nożyczki

2026-08-04, 07:50
Bydgoski policjant na medal Podium w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w pływaniu na wodach otwartych

Bydgoski policjant na medal! Podium w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w pływaniu na wodach otwartych

2026-08-04, 06:50
Utrudnienia na moście we Włocławku. Będą montować rusztowania

Utrudnienia na moście we Włocławku. Będą montować rusztowania

2026-08-03, 20:00
Miał dwa promile i wsiadł za kółko. Wyrok w sprawie pijanego kierowcy - recydywisty spod Rypina

Miał dwa promile i wsiadł za „kółko”. Wyrok w sprawie pijanego kierowcy - recydywisty spod Rypina

2026-08-03, 18:40
W lesie pod Łabiszynem ktoś wyrzucił części samochodowe. Las to nie śmietnisko

W lesie pod Łabiszynem ktoś wyrzucił części samochodowe. „Las to nie śmietnisko!”

2026-08-03, 18:00

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę