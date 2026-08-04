Reklamują las na wszelkie możliwe sposoby. Ta szkoła uczy już od 20 lat [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-08-04, 09:00 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/KB

Na zdjęciu Katarzyna van Marke de Lumen i Robert Laskowski. Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie"/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Leśna Szkoła na Barbarce pod Toruniem to miejsce, które odwiedzamy w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie”. Od ponad 20 lat prowadzi ją Stowarzyszenie Tilia. To właśnie tu poznaje się życie lasu i jego mieszkańców, a także aktywnie odpoczywa w otoczeniu przyrody.

- Stowarzyszenie Tilia zajmuje się edukacją ekologiczną i jest to nasza główna działalność, ale oczywiście Barbarka to także miejsce rekreacji dla mieszkańców Torunia i okolic - mówi Katarzyna van Marke de Lumen.



Leśna szkoła działa od 2004 roku. - Przez te lata staramy się o dofinansowanie z różnych projektów, bierzemy udział w konkursach, żeby te nasze działania były bezpłatne dla odbiorców. Są to nie tylko warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - w tym seniorów, ale też weekendowe wydarzenia edukacyjne, rozmaite pikniki. Organizujemy także konkursy, festiwale, akcje w szkołach. Staramy się z naszą wiedzą przyrodniczą o lesie, o ochronie przyrody, o cennych gatunkach, które możemy tutaj też spotkać, docierać do szerokiej grupy odbiorców tak, żeby jak najwięcej osób zachęcić do tego, żeby rozglądać się wokół siebie i obserwować przyrodę, która nas otacza, cieszyć się jej pięknem i korzystać z jej uroków.





W ofercie leśnej szkoły są: park linowy, ścieżki dydaktyczne, ogniska, warsztaty. Na miejscu skorzystać można ze sprzętu sportowego, a nawet zanocować.