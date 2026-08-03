Utrudnienia na moście we Włocławku. Będą montować rusztowania

2026-08-03, 20:00 JW

Most we Włocławku zostanie zamknięty/fot. UM Włocławek

W nocy 3 sierpnia całkowicie zamknięty zostanie most we Włocławku. Utrudnienia potrwają do środy.

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku informuje, że w dniach od 3 do 5 sierpnia w godzinach od 22:00 do 6:00 nastąpi całkowite zamknięcie ruchu na Moście Stalowym im. Marszałka Rydza-Śmigłego. Ograniczenia są konieczne ze względu na montaż rusztowania nad jezdnią.