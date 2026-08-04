Fryzjerskie warsztaty szansą dla młodych. Bydgoska młodzież chwyciła za nożyczki

2026-08-04, 07:50  Tatiana Adonis/JW
Bydgoska młodzież uczy się fryzjerskiego fachu /fot. Tatiana Adonis

Bydgoska młodzież uczy się fryzjerskiego fachu /fot. Tatiana Adonis

W Bydgoszczy młodzież z domów dziecka oraz zakładów poprawczych uczy się fryzjerskiego fachu. Prawie 30 osób między 16 a 21 rokiem życia bierze udział w Campie Fryzjerskim.

Młodzi ludzie zdobywają wiedzę pod okiem mistrzów fryzjerstwa i barberingu. Dla wielu z nich to szansa na krok ku zawodowej niezależności.

- Ja mam już umiejętności w fryzjerskie. Dużo już obcinam, głównie barbering, ale teraz właśnie chcę się zająć już fryzjerstwem damskim, a to jest w ogóle kompletnie dla mnie nieznany temat - mówi uczestnik. - Ja skończyłam szkołę fryzjerską dwa lata temu i aktualnie robię wszystko, żeby iść w tym do przodu - dodaje uczestniczka.

- Z damskiego fryzjerstwa pokażemy dzieciakom wiele możliwości od koloryzacji przez strzyżenia po stylizację, więc całokształt - wskazuje Łukasz Rolnik, wolontariusz w Instytucie Fale Loki Koki.

- Po mojej stronie ta część brodata, czyli męska. Zaprosimy młodzież do odkrywania tego przepięknego świata fryzjerstwa, do zmieniania rzeczywistości na piękniejszą i przede wszystkim do bycia razem ze sobą - mówi Sebastian Karczyński, barber.

- Chcemy być wśród młodych ludzi, mieć z nimi kontakt i przede wszystkim dać im szansę na to, aby mogli spełniać swoje marzenia - zaznacza Dorota Sielużycka, prezes Instytutu Fale Loki Koki.

Kulminacją projektu będzie otwarty pokaz fryzjerski oraz akcja charytatywna dla 13-letniej Toli, która walczy z rzadką odmianą białaczki. W najbliższy czwartek (6.08.) Wakepark w bydgoskim Myślęcinku zamieni się w tętniące życiem miasteczko fryzjerskie. Będą barberzy, strefa zdrowia i charytatywny koncert.

Cały zysk z tej imprezy trafi na wsparcie leczenia dziewczynki. Na miejscu będzie też fundacja DKMS i każdy będzie mógł zarejestrować się jako dawca szpiku. Organizatorem wydarzenia jest organizacja Instytut Fale Loki Koki oraz Konsorcjum Filantropijne.

Realacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Bydgoska młodzież uczy się fryzjerskiego fachu /fot. Tatiana Adonis Bydgoska młodzież uczy się fryzjerskiego fachu /fot. Tatiana Adonis Bydgoska młodzież uczy się fryzjerskiego fachu /fot. Tatiana Adonis

Region

Rozpoczyna się wielki bydgoski projekt: budowa torowiska na Szwederowie

Rozpoczyna się wielki bydgoski projekt: budowa torowiska na Szwederowie

2026-08-04, 11:59
Przy autostradzie biegał pies Zajęli się nim policjanci z Koronowa. Gdzie był opiekun

Przy autostradzie biegał pies! Zajęli się nim policjanci z Koronowa. Gdzie był opiekun?

2026-08-04, 11:40
Kierunek: Jasna Góra Z Torunia wyruszyła doroczna pielgrzymka do Częstochowy [zdjęcia]

Kierunek: Jasna Góra! Z Torunia wyruszyła doroczna pielgrzymka do Częstochowy [zdjęcia]

2026-08-04, 10:53
Prawie cała Polska objęta meteorologicznymi alertami. Upały i burze znów nadciągają

Prawie cała Polska objęta meteorologicznymi alertami. Upały i burze znów nadciągają

2026-08-04, 09:36
Reklamują las na wszelkie możliwe sposoby. Ta szkoła uczy już od 20 lat [Wakacyjny przewodnik po regionie]

Reklamują las na wszelkie możliwe sposoby. Ta szkoła uczy już od 20 lat [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-08-04, 09:00
Bydgoski policjant na medal Podium w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w pływaniu na wodach otwartych

Bydgoski policjant na medal! Podium w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w pływaniu na wodach otwartych

2026-08-04, 06:50
Utrudnienia na moście we Włocławku. Będą montować rusztowania

Utrudnienia na moście we Włocławku. Będą montować rusztowania

2026-08-03, 20:00
Miał dwa promile i wsiadł za kółko. Wyrok w sprawie pijanego kierowcy - recydywisty spod Rypina

Miał dwa promile i wsiadł za „kółko”. Wyrok w sprawie pijanego kierowcy - recydywisty spod Rypina

2026-08-03, 18:40
W lesie pod Łabiszynem ktoś wyrzucił części samochodowe. Las to nie śmietnisko

W lesie pod Łabiszynem ktoś wyrzucił części samochodowe. „Las to nie śmietnisko!”

2026-08-03, 18:00

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę