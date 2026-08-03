Miał dwa promile i wsiadł za „kółko”. Wyrok w sprawie pijanego kierowcy - recydywisty spod Rypina

2026-08-03, 18:40 Marek Ledwosiński/JW

Kierowca pod wpłyem alkoholu spowodował wypadek pod Rypinem /fot. KPP Rypin

Osiem miesięcy więzienia, 15 tysięcy nawiązki i dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów - to wyrok, jaki usłyszał pijany kierowca po tym, jak spowodował kolizję pod Rypinem.

Przypomnijmy, samochód zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z innym pojazdem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.



Sprawca był kompletnie pijany. Miał w organizmie ponad dwa promile. Gdy wytrzeźwiał, stanął przed sądem. Była niedziela, sąd pracował w trybie doraźnym. Wyrok surowy, bo okazało się, że sprawca już wcześniej był skazany za kolizję po pijanemu. Obowiązywał go okresowy zakaz prowadzenia samochodów.



Sąd nie miał wątpliwości - niedzielny wyrok to zakaz dożywotni, osiem miesięcy więzienia bez zawieszenia, oraz wysoka nawiązka finansowa.