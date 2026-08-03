Mówił dziennikarzom o nieprawidłowościach. Wicedyrektor traci posadę w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku

2026-08-03, 17:30  Marek Ledwosiński/JW
Dr Jakub Wojtaczka żegna się z włocławskim szpitalem po wywiadzie z dziennikarzami /fot: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, archiwum

Dr Jakub Wojtaczka żegna się z włocławskim szpitalem po wywiadzie z dziennikarzami /fot: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, archiwum

Niepokojące wiadomości z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Dr Jakub Wojtaczka stracił posadę wicedyrektora do spraw lecznictwa. Powodem wywiad na temat nieprawidłowości w placówce.

Wcześniej doktor Wojtaczka udzielił wywiadu portalowi WP. Mówił o nieprawidłowościach w placówce, dotyczących między innymi oddziału okulistyki, a także finansowania SOR-u. Twierdził, że dyrektor naczelny szpitala nie reagował wcześniej na jego uwagi i sugestie.

Po ukazaniu się wywiadu lekarz stracił stanowisko.

- Dostałem polecenie od pana dyrektora naczelnego, że mam w zasadzie się pakować w związku z tym, że udzieliłem informacji dziennikarzom. W mojej opinii jest to prawda, w związku z tym nie będę kłamał. Człowiek, który ma honor powie zawsze prawdę, a prawda się obroni - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK dr Jakub Wojtaczka.

Z pracy we włocławskim szpitalu zrezygnował również kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dr Jakub Nożewski. Szef SOR-u oświadczył, że odchodzi na znak solidarności z byłym już dyrektorem do spraw lecznictwa, Jakubem Wojtaczką.

Dyrektor naczelny włocławskiego szpitala, Dariusz Szczepański, wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że przyczyną rozwiązania umowy z byłym zastępcą do spraw lecznictwa były - jak to określił w swoim oświadczeniu - rozbieżności dotyczące dalszej współpracy. Dyrektor poinformował też o powołaniu nowego zastępcy do spraw medycznych. Został nim chirurg, doktor Łukasz Brycht.

Mówi dr Jakub Wojtaczka

Włocławek

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