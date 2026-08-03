Mówił dziennikarzom o nieprawidłowościach. Wicedyrektor traci posadę w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku

Dr Jakub Wojtaczka żegna się z włocławskim szpitalem po wywiadzie z dziennikarzami /fot: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, archiwum
Niepokojące wiadomości z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Dr Jakub Wojtaczka stracił posadę wicedyrektora do spraw lecznictwa. Powodem wywiad na temat nieprawidłowości w placówce.
Wcześniej doktor Wojtaczka udzielił wywiadu portalowi WP. Mówił o nieprawidłowościach w placówce, dotyczących między innymi oddziału okulistyki, a także finansowania SOR-u. Twierdził, że dyrektor naczelny szpitala nie reagował wcześniej na jego uwagi i sugestie.
Po ukazaniu się wywiadu lekarz stracił stanowisko.
- Dostałem polecenie od pana dyrektora naczelnego, że mam w zasadzie się pakować w związku z tym, że udzieliłem informacji dziennikarzom. W mojej opinii jest to prawda, w związku z tym nie będę kłamał. Człowiek, który ma honor powie zawsze prawdę, a prawda się obroni - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK dr Jakub Wojtaczka.
Z pracy we włocławskim szpitalu zrezygnował również kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dr Jakub Nożewski. Szef SOR-u oświadczył, że odchodzi na znak solidarności z byłym już dyrektorem do spraw lecznictwa, Jakubem Wojtaczką.
Dyrektor naczelny włocławskiego szpitala, Dariusz Szczepański, wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że przyczyną rozwiązania umowy z byłym zastępcą do spraw lecznictwa były - jak to określił w swoim oświadczeniu - rozbieżności dotyczące dalszej współpracy. Dyrektor poinformował też o powołaniu nowego zastępcy do spraw medycznych. Został nim chirurg, doktor Łukasz Brycht.
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