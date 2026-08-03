W lesie pod Łabiszynem ktoś wyrzucił części samochodowe. „Las to nie śmietnisko!”

2026-08-03, 18:00  JW
Leśnicy z Szubina poszukują sprawcy zaśmiecenia lasu /fot. Nadleśnictwo Szubin

Leśnicy z Szubina poszukują sprawcy zaśmiecenia lasu /fot. Nadleśnictwo Szubin

Leśnicy z Szubina zwracają się z kolejnym apelem. Tym razem poszukują sprawcy, który niedaleko Łabiszyna wyrzucił stare opony i części samochodowe.

- Nadleśnictwo Szubin zwraca się z pilną prośbą do wszystkich mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze lasy o pomoc w ustaleniu sprawcy, który dopuścił się obrzydliwego przestępstwa przeciwko przyrodzie - czytamy we wpisie szubińskiego nadleśnictwa w mediach społecznościowych.

Kilka dni temu w lesie, w pobliżu drogi z Łabiszyna do Pszczółczyna, leśnicy trafili na nielegalne wysypisko. Ktoś porzucił stare opony oraz części samochodowe. Każda z opon ma celowo wyciętą boczną część (tzw. stopkę), z której usunięto druty wzmacniające.

- Najpewniej jest to nielegalnie działający warsztat, wulkanizacja lub osoba zajmująca się pozyskiwaniem złomu i pozbywająca się pozostałych, niepotrzebnych części - podejrzewają leśnicy.

Każdy, kto widział potencjalnego sprawcę lub ma informacje odnośnie tego zdarzenia, które mogą pomóc namierzyć osobę, proszony jest o kontakt z Nadleśnictwem Szubin pod numerem telefonu: (52) 3910310. Można również kontaktować się z Strażą Leśną (tel. (52) 3910330) lub policją. Nadleśnictwo gwarantuje anonimowość.

Wcześniej poszukiwano sprawców zniszczenia drzew niedaleko Mieczkowa. O tym pisaliśmy TUTAJ

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