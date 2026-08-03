W lesie pod Łabiszynem ktoś wyrzucił części samochodowe. „Las to nie śmietnisko!”

Region
Utrudnienia na moście we Włocławku. Będą montować rusztowaniaJW 2026-08-03, 20:00
W nocy 3 sierpnia całkowicie zamknięty zostanie most we Włocławku. Utrudnienia potrwają do środy. Czytaj dalej »
Miał dwa promile i wsiadł za „kółko”. Wyrok w sprawie pijanego kierowcy - recydywisty spod RypinaMarek Ledwosiński/JW 2026-08-03, 18:40
Osiem miesięcy więzienia, 15 tysięcy nawiązki i dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów - to wyrok, jaki usłyszał pijany kierowca po tym, jak spowodował… Czytaj dalej »
Mówił dziennikarzom o nieprawidłowościach. Wicedyrektor traci posadę w Szpitalu Wojewódzkim we WłocławkuMarek Ledwosiński/JW 2026-08-03, 17:30
Niepokojące wiadomości z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Dr Jakub Wojtaczka stracił posadę wicedyrektora do spraw lecznictwa. Powodem… Czytaj dalej »
Od sierpnia ponownie można wykąpać się w podbydgoskich Chmielnikach [zdjęcia]Damian Klich / TB 2026-08-03, 15:31
Sezon rozpoczął się z opóźnieniem w związku z rozbiórką dawnego pomostu. Nad bezpieczeństwem znowu czuwają ratownicy. Czytaj dalej »
Wypadek na trasie z Bydgoszczy do Brzozy. Na DW239 w Stryszku zderzyły się samochodyJW 2026-08-03, 14:40
Trzy samochody zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 239 w Stryszku pod Bydgoszczą. Jedna osoba w szpitalu. Czytaj dalej »
Walka o budowę wiaduktu drogowego nad torami w Laskowicach nabrała tempaMarcin Doliński / TB 2026-08-03, 14:31
Inwestycja będzie miała zapewnione finansowane. Ma zostać zrealizowana szybciej niż planowana na 2032 rok przebudowa linii kolejowej Chorzów Batory - Tcz… Czytaj dalej »
Zmiany w ZUS. Na komisję lekarską trzeba będzie jeździć do Gdańska i ŁodziDamian Klich / TB 2026-08-03, 12:59
Od 1 sierpnia zmieniła się właściwość miejscowa komisji lekarskich rozpatrujących sprawy z terenu Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu. Czytaj dalej »
Tak wakacje spędzają wychowankowie Domu Dziecka w Bąkowie w powiecie świeckimMarcin Doliński / TB 2026-08-03, 12:00
Co mają w planach? Wyjazdy na Mazury i nad morze. Tu przed wakacyjną podróżą odwiedził ich reporter Polskiego Radia PiK. Czytaj dalej »
Wandale wzięli na cel Bydgoski Rower Aglomeracyjny [zdjęcia]TB 2026-08-03, 09:58
Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk. Tak potraktowano jeden z miejskich rowerów. Czytaj dalej »
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