Bydgoski policjant na medal! Podium w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w pływaniu na wodach otwartych

2026-08-04, 06:50 JW

Policjant z Bydgoszczy z brązowym medalem na mistrzostwach w Żninie /fot. KMP w Bydgoszczy

Policjant z Bydgoszczy wśród najlepszych. Funkcjonariusz wywalczył 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Pływaniu na Wodach Otwartych. „Po raz kolejny udowodnił, że służba i sportowa pasja mogą iść w parze" - mówią jego koledzy.

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Pływaniu na Wodach Otwartych odbyły się w pierwszy weekend sierpnia na Jeziorze Małym Żnińskim. Mundurowi rywalizowali w wymagających warunkach.



Wśród nich znalazł się nadkom. Robert Ciepłowski, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji Bydgoszcz - Śródmieście. Zajął on 3. miejsce w kategorii wiekowej powyżej 35 lat na dystansie 3 000 metrów, zdobywając brązowy medal mistrzostw.



- Sportowe osiągnięcie nadkomisarza Roberta Ciepłowskiego jest powodem do dumy i przykładem na to, że policyjna służba może być z powodzeniem łączona z aktywnością fizyczną oraz realizacją własnych pasji - wskazuje mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.