Uwaga na wyłudzania danych przez WhatsApp. Wśród ofiar poseł Arkadiusz Myrcha

2026-08-02, 17:00 PAP / TB

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował, że jego konto zostało zaatakowane. / Fot. Marek Ledwosiński / Archiwum

Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu - ostrzega rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest „weryfikacja” poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia - poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego.







???? Uważaj na prośby o głosowanie od znajomych!



⚠️ Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu.



???? Warunkiem głosowania jest "weryfikacja" poprzez konto WhatsApp. Oszuści… pic.twitter.com/7EuPGYuudH — CERT Polska (@CERT_Polska) August 2, 2026





‼️ UWAGA ‼️

Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus! — Arkadiusz Myrcha (@ArkadiuszMyrcha) August 2, 2026