Uwaga na wyłudzania danych przez WhatsApp. Wśród ofiar poseł Arkadiusz Myrcha

2026-08-02, 17:00  PAP / TB
Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował, że jego konto zostało zaatakowane. / Fot. Marek Ledwosiński / Archiwum

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował, że jego konto zostało zaatakowane. / Fot. Marek Ledwosiński / Archiwum

Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu - ostrzega rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest „weryfikacja” poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia - poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego.



CERT (działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci) przypomina, że w razie padnięcia ofiarą oszustwa należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji, ponieważ jest to jedyny sposób, by „odciąć” dostęp przestępcom.

W niedzielę (2.08.) wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował, że jego konto zostało zaatakowane. „Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!” - napisał na X wiceszef MS.

  • Wszelkie podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę „Bezpiecznie w sieci”.

Region

Wypadek na A1 w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się już normalnie

Wypadek na A1 w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się już normalnie

2026-08-02, 15:55
Uwaga Spory ruch na A1. Tworzą się korki przy bramkach wjazdowych

Uwaga! Spory ruch na A1. Tworzą się korki przy bramkach wjazdowych

2026-08-02, 14:31
Biegacze pokazali pod Toruniem, że deszcz im niestraszny

Biegacze pokazali pod Toruniem, że deszcz im niestraszny

2026-08-02, 14:00
Baseny letnie w Toruniu będą czynne do końca sierpnia. Można korzystać codziennie

Baseny letnie w Toruniu będą czynne do końca sierpnia. Można korzystać codziennie

2026-08-02, 10:00
Pruskie guziki i oficerskie gwizdki na wystawie w starej kuźni przy stacji kolejowej [zdjęcia]

Pruskie guziki i oficerskie gwizdki na wystawie w starej kuźni przy stacji kolejowej [zdjęcia]

2026-08-01, 21:30
Pożar samochodu na autostradzie A1 w Pikutkowie. Cztery osoby są ranne [zdjęcia, wideo]

Pożar samochodu na autostradzie A1 w Pikutkowie. Cztery osoby są ranne [zdjęcia, wideo]

2026-08-01, 21:10
W Inowrocławiu uczczono setną rocznicę śmierci Jana Kasprowicza

W Inowrocławiu uczczono setną rocznicę śmierci Jana Kasprowicza

2026-08-01, 20:20
W Kujawsko-Pomorskiem uczczono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego [zdjęcia]

W Kujawsko-Pomorskiem uczczono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego [zdjęcia]

2026-08-01, 19:10
Burzowa pogoda pokrzyżowała plany baloniarzy. Na zawody zjechali do Włocławka z całego kraju

Burzowa pogoda pokrzyżowała plany baloniarzy. Na zawody zjechali do Włocławka z całego kraju

2026-08-01, 18:55

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę