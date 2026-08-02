Uwaga na wyłudzania danych przez WhatsApp. Wśród ofiar poseł Arkadiusz Myrcha
Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu - ostrzega rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest „weryfikacja” poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia - poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego.
???? Uważaj na prośby o głosowanie od znajomych!— CERT Polska (@CERT_Polska) August 2, 2026
⚠️ Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu.
???? Warunkiem głosowania jest "weryfikacja" poprzez konto WhatsApp. Oszuści… pic.twitter.com/7EuPGYuudH
W niedzielę (2.08.) wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował, że jego konto zostało zaatakowane. „Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!” - napisał na X wiceszef MS.
‼️ UWAGA ‼️— Arkadiusz Myrcha (@ArkadiuszMyrcha) August 2, 2026
Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!
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