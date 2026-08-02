Biegacze pokazali pod Toruniem, że deszcz im niestraszny

2026-08-02, 14:00 Michał Zaręba / TB

II Wakacyjny Bieg Zamkowy w Zamku Bierzgłowskim. / Fot. Michał Zaręba

Deszczowa pogoda nie odstraszyła miłośników biegania w Zamku Bierzgłowskim. Na starcie II Wakacyjnego Biegu Zamkowego nie brakowało uśmiechów, sportowej energii i dobrej zabawy.

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem pokonały swoje trasy - pokazały, że pasję do biegania można rozwijać od najmłodszych lat.



- Lubię biegać. I może wygram - mówił przed rozpoczęciem rywalizacji jeden z uczestników biegu. - Bieganie bardzo dobrze wpływa na zdrowie.



- Jestem bardzo dumna z syna, bo często bierze udział w zawodach - mówi jego mama.



- Dzieci świetnie rywalizują. Staramy się rozwijać kulturę fizyczną już od najmłodszych lat - opowiada Bartosz Wiligalski z Akademii Run For Fun. - Prowadzimy zajęcia dla dzieci i staramy się, aby nasza gmina była prosportowa.



- Biegam tutaj systematycznie. Widzę wielu rodziców, którzy biorą udział w biegu głównym i przyprowadzili również swoje dzieci na bieg dziecięcy - mówi Sebastian Chojnacki, zastępca wójta gimy Łubianka. - Moi synowie również biorą udział w tym biegu.



Dzieci rywalizowały w kategoriach wiekowych do 15 lat. Trasa liczyła od 500 do 1500 metrów. Uczestnicy upamiętnili też 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Po biegach dziecięcych odbył się również bieg główny dla dorosłych na dystansie 4,5 i 9 km.



Wydarzenie zorganizowali Akademia Run For Fun, Sołectwo Zamek Bierzgłowski oraz klub Zabiegani Łubianka. Organizację wydarzenia wsparła finansowo Gmina Łubianka.