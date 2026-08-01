Pożar samochodu na autostradzie A1 w Pikutkowie. Cztery osoby są ranne [zdjęcia, wideo]

2026-08-01, 21:10 Maciej Wilkowski/DW

Pożar samochodu na A1 w Pikutkowie/ Fot. Facebook, Autostrada A1 - aktualności drogowe, zrzut ekranu

Policja zna już wstępne okoliczności tego zdarzenia - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Do groźnego zdarzenia doszło na autostradzie A1 w Pikutkowie (w powiecie włocławskim). Samochód osobowy uderzył w bariery i zapalił się. Do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci - dowiedziało się Polskie Radio PiK.



- Kierowca nie dostosował prędkości do warunków ruchu i uderzył w bariery - mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Od obrażeń będzie zależała kfalifikacja zdarzenia - dodaje.









