W Kujawsko-Pomorskiem uczczono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego [zdjęcia]

2026-08-01, 19:10  Jarosław Wieprzycki/Marek Ledwosiński/DW
W uroczystości w Bydgoszczy wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski i prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski/Fot. Jarosław Wieprzycki

W uroczystości w Bydgoszczy wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski i prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski/Fot. Jarosław Wieprzycki

Podczas uroczystości w Bydgoszczy złożono kwiaty pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na Skwerze Inwalidów Wojennych. Upamiętniono też walczącą w zrywie płk Urszulę Tauer pseudonim „Ala”. Byliśmy również na włocławskich obchodach.

W uroczystości w Bydgoszczy wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski i prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski.

- Przez 63 dni powstańcy pisali jedną z najbardziej heroicznych, a jednocześnie tragicznych kart w naszej historii. Choć Powstanie Warszawskie zakończyło się militarną klęską i morzem ruin, to moralnie okazało się wielkim zwycięstwem - podkreślał Zbigniew Ostrowski.

- Wśród nich była również Bydgoszczanka Urszula Tauer pseudonim „Ala”. Jako kurierka i łączniczka Komendy Głównej Armii Krajowej każdego dnia ponosiła ryzyko, niosąc rozkazy i meldunki, ale przede wszystkim otuchę tym, którzy trwali na swoich posterunkach - mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Płk. Urszula Tauer zmarła w lipcu.

Na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bydgoszczy powstanie pomnik upamiętniający żołnierzy AK. O planowanej inwestycji mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.

- Jeszcze w sierpniu powołamy formalny komitet, którego zadaniem będzie przygotowanie całego procesu - mówił Michał Sztybel.

Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę poświęconą Tadeuszowi Komorowskiemu pseudonim „Bór”, komendantowi głównemu AK. Można było ją oglądać podczas uroczystości w Bydgoszczy.

Moment wybuchu powstania uczczono także we Włocławku. Pod obeliskiem upamiętniającym włocławskich „cichociemnych”, członków Armii Krajowej zebrali się przedstawiciele ratusza z zastępczynią prezydenta Moniką Jabłońską, przedstawiciele służb mundurowych, kilkoro radnych i włocławianie, którzy przyszli, by oddać hołd powstańcom.

Więcej w relacjach z Bydgoszczy i Włocławka - poniżej.


Relacja Radosława Wieprzyckiego z Bydgoszczy

Relacja Radosława Wieprzyckiego z Bydgoszczy

Relacja Marka Ledwosińskiego z Włocławka

Moment wybuchu powstania uczczono także we Włocławku/ Fot. Marek Ledwosiński Moment wybuchu powstania uczczono także we Włocławku/ Fot. Marek Ledwosiński Moment wybuchu powstania uczczono także we Włocławku/ Fot. Marek Ledwosiński Moment wybuchu powstania uczczono także we Włocławku/ Fot. Marek Ledwosiński W uroczystości w Bydgoszczy wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski i prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski/Fot. Jarosław Wieprzycki W uroczystości w Bydgoszczy wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski i prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski/Fot. Jarosław Wieprzycki W uroczystości w Bydgoszczy wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski i prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski/Fot. Jarosław Wieprzycki W uroczystości w Bydgoszczy wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski i prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski/Fot. Jarosław Wieprzycki W uroczystości w Bydgoszczy wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski i prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski/Fot. Jarosław Wieprzycki

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