Pruskie guziki i oficerskie gwizdki na wystawie w starej kuźni przy stacji kolejowej [zdjęcia]
Dwa lata zajęło pasjonatom dotarcie do celu, a jest nim upamiętnienie historii Śliwic i ich mieszkańców. Teraz każdy może obejrzeć cenne pamiątki z czasów II wojny światowej i dawniejszych.
W Śliwicach w Borach Tucholskich otwarto Regionalną Izbę Pamięci. Ekspozycję udostępniono w zabytkowej, wyremontowanej kuźni przy stacji kolejowej. Na wystawie są m.in.:
- guzki z czasów zaborów,
- gwizdki oficerskie,
- stare monety,
- odznaczenia wojskowe,
- łuski,
- talerze,
- broń.
- Było ciężko. Udało się po prawie dwóch latach starań - mówi Maciej Malewicz. - Bardzo pomogła nam gmina, użyczając budynek - dodaje.
To inicjatywa grupy pasjonatów z Międzywojewódzkiego Stowarzyszenia Detektorystyczno-Eksploracyjnego Unia.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.