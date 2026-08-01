Trwa Jarmark Cysterski w Koronowie. Będzie widowiskowa Bitwa z Krzyżakami [zdjęcia]

2026-08-01, 17:00 DW/Natasza Trzebuchowska

Tłumy na Jarmarku Cysterskim w Koronowie/ Fot. Natasza Trzebuchowska

Inscenizacje, turnieje rycerskie, kramy kupieckie oraz stragany z jadłem i napitkiem - to wszystko czeka na turystów i miłośników historii w Koronowie.

Wydarzenie odbywa się w weekend (1 i 2 sierpnia) na ul. Klasztornej w Koronowie. Można zobaczyć m.in. średniowieczny spektakl w wykonaniu Teatru Rozrywki Trójkąt, nauczyć się szermierki, wziąć udział w pokazach rzemiosła czy mody średniowiecznej. Zaplanowano też turniej pocztów rycerskich.





Jak co roku największą publiczność zgromadzi zapewne Bitwa pod Koronowem , czyli inscenizacja wydarzeń z 1410 roku. Ten wyjątkowy pokaz rozpocznie się o godz. 15 w niedzielę .



