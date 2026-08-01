Dwa wypadki niemal w tym samym czasie w powiecie nakielskim. Na DW 241 lądował śmigłowiec

2026-08-01, 11:44 DW/Jarosław Wieprzycki

Wypadki w powiecie nakielskim

Utrudnienia są na trasie S5 między węzłami Rynarzewo a Szubin Północ po kolizji i na DW 241 po wypadku motocyklisty.

Śmigłowcem do szpitala został przetransportowany motocyklista, który na drodze wojewódzkiej 241 niedaleko Paterka przewrócił się i został przygnieciony przez motocykl. Są utrudnienia dla kierowców na tej trasie.



Niemal w tym samym czasie doszło do drugiego wypadku w powiecie nakielskim. W zdarzeniu na S5 koło Rynarzewa brały udział dwa samochody osobowe, jeden uderzył w bariery ochronne. Jechały nimi cztery osoby, nikt nie odniósł poważnych obrażeń.



Początkowo ruch w kierunku Gdańska był zablokowany, a kierowcy wyjeżdżali z korka otwartą bramą awaryjną. Teraz do dyspozycji mają jeden pas S5.