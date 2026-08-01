2026-08-01, 10:45 DW/Marcin Kupczyk

Doszło do rozszczelnienie instalacji na terenie zakładu Anwil we Włocławku/ Fot. Włocławek, Facebook

Konieczne było ogłoszenie alarmu chemicznego najpierw II, potem I stopnia. Sytuacja wróciła już do normy. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.

Spółka Anwil poinformowała o sytuacji w piątkowy wieczór (31 lipca), kiedy ogłoszono alarm chemiczny II stopnia.



- Doszło do rozszczelnienia na jednej z instalacji na terenie zakładu produkcyjnego Aniwl S.A. Przypominamy, że ogłaszany jest on w przypadku wystąpienia zagrożenia nie wykraczającego poza obszar przemysłowy Anwil. Wprowadzenie alarmu wiąże się z emisją substancji chemicznej, znajdującej się w obiegu instalacji - czytamy w komunikacie.



Działania zmierzające do zażegnania ewentualnego zagrożenia odbywały się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technologów oraz Zakładowej Straży Pożarnej.



- W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany, nie było zagrożenia dla mieszkańców. Pozostałe instalacje zakładu pracują bez zakłóceń - informuje spółka.



Stan alarmowy odwołano jeszcze przed godz. 23.



