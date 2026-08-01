Może zagrzmieć i mocno popadać. Ostrzeżenia dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

2026-08-01, 10:00  DW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami w województwie kujawsko-pomorskim/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami w województwie kujawsko-pomorskim/fot. Pixabay

Mimo burz i deszczu, miniona noc (z 31 lipca na 1 sierpnia) upłynęła spokojnie - informują strażacy. W regionie interweniowali sześć razy. Zgłoszenia dotyczyły połamanych konarów drzew na drogach i chodnikach. Tymczasem meteorolodzy wydają kolejne alerty pogodowe. Poziomy rzek mogą gwałtownie wzrosnąć.

1 sierpnia może zagrzmieć w całym regionie - ostrzegają meteorolodzy z IMGW.

W powiatach: brodnickim, lipnowskim, rypińskim, włocławskim i we Włocławku niebezpiecznie może być od godz. 15 w sobotę (1 sierpnia) do godz. 1 w nocy w niedzielę (2 sierpnia). Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm (lokalnie do około 50 mm) oraz porywy wiatru do 95 km/godz., ale możliwe są też porywy do około 110 km/godz. Lokalnie może spaść grad.

W powiatach: aleksandrowskim, bydgoskim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, inowrocławskim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, świeckim, toruńskim, wąbrzeskim, żnińskim, w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu takie samo ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13 do godz. 22 w sobotę (1 sierpnia).

W powiatach sępoleńskim i tucholskim może być groźnie już od godz. 10 do 19. w sobotę (1 sierpnia). Będą burze z silnym deszczem i mocnym wiatrem, a nawet z gradem.

Wydano też alerty o możliwym gwałtownym podniesieniu poziomu rzek w regionie. Groźnie może być m.in.

  • na Noteci,
  • na zbiorniku we Włocławku,
  • na Zgłowiączce,
  • na Wiśle od Torunia do Tczewa,
  • na Drwęcy od Rupienicy do ujścia,
  • na Brdzie od Sępólnej do ujścia.

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