Trzy szczenięta bestialsko zamordowane. Właściciel spod Gniewkowa usłyszał zarzuty
Wracamy do sprawy zabicia trzech szczeniąt pod Gniewkowem. Przestępstwo wykryli inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Właścicielowi grozi do pięciu lat więzienia.
Domniemanym sprawcą okazał się właściciel szczeniąt i ich matki. Asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z policji w Inowrocławiu informuje, że mężczyzna stanął przed prokuratorem i usłyszał zarzuty.
- 42-letni mężczyzna został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu zabicia trzech szczeniąt wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Decyzją prokuratora zastosowany został wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Za zarzucane przestępstwo grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności - mówi oficer prasowy inowrocławskich policjantów.
Zarzuty mogą się zmienić. Jeśli sekcja zwłok wykaże, że szczenięta zabito ze szczególnym okrucieństwem. Kara może wzrosnąć nawet do pięciu lat więzienia.
Z informacji, przekazanych przez inspektorów TOZ-u wynika, że sprawca zabił szczenięta rozgniatając ich głowy obcasem buta.