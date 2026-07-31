Trzy szczenięta bestialsko zamordowane. Właściciel spod Gniewkowa usłyszał zarzuty

2026-07-31, 21:00 Marek Ledwosiński/JW

Sprawca zabicia trzech szczeniąt usłyszał zarzuty/fot. Facebook/Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Radziejowie

Wracamy do sprawy zabicia trzech szczeniąt pod Gniewkowem. Przestępstwo wykryli inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Właścicielowi grozi do pięciu lat więzienia.

Domniemanym sprawcą okazał się właściciel szczeniąt i ich matki. Asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z policji w Inowrocławiu informuje, że mężczyzna stanął przed prokuratorem i usłyszał zarzuty.



- 42-letni mężczyzna został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu zabicia trzech szczeniąt wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Decyzją prokuratora zastosowany został wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Za zarzucane przestępstwo grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności - mówi oficer prasowy inowrocławskich policjantów.



Zarzuty mogą się zmienić. Jeśli sekcja zwłok wykaże, że szczenięta zabito ze szczególnym okrucieństwem. Kara może wzrosnąć nawet do pięciu lat więzienia.



Z informacji, przekazanych przez inspektorów TOZ-u wynika, że sprawca zabił szczenięta rozgniatając ich głowy obcasem buta.