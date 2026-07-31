Atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. Polak opluł i znieważył kobietę [wideo]

2026-07-31, 18:40 Dorota Witt/JW

Bydgoscy policjanci badają sprawę ataku na Ukrainkę w centrum miasta /źródło: screen X

Film na którym widać, jak mężczyzna obraża Ukrainkę, pluje na nią, wymachuje w jej stronę rękami i butelką i rzuca w jej stronę kamieniami obiegł sieć. Do zdarzenia doszło na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy, sprawą zajęła się policja.

W materiale, który pojawił się w sieci widać, jak Polak i Ukrainka siedzą wspólnie na ulicznej ławce. W pewnym momencie mężczyzna zaczyna wulgarnie wykrzykiwać, potem raptownie wstaje i wymachuje w stronę kobiety butelką. Obserwująca wszystko Bydgoszczanka stara się uspokoić sytuację zrzucając winę na Ukrainkę.



Kobieta nie poszła na policję, ale funkcjonariusze widzieli film w internecie i sami podjęli interwencję, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.



- Na podstawie informacji z przestrzeni medialnej policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym - dodaje.



Za publiczne znieważenie osoby z powodu jej przynależności narodowej grozi do 3 lat więzienia.









