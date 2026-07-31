Auto zderzyło się z tramwajem na bydgoskich Wyżynach. Kierowca był pod wpływem alkoholu [aktualizacja]

2026-07-31, 15:58 JW

Osobówka i tramwaj zderzyły się na bydgoskich Wyżynach /fot. Marlena Kuczyniecka, nadesłane

Zderzenie samochodu osobowego i tramwaju na osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy. Na miejscu działają służby.

Do wypadku doszło w piątek ok. godziny 15. Jak informują strażacy, na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Magnuszewskiej w Bydgoszczy zderzyły się auto osobowe i tramwaj. Na miejscu były trzy zastępy straży pożarnej, pogotowie oraz policja.



Aktualizacja 17:30

Jak wstępnie ustalili policjanci, do wypadku doprowadził 51-letni kierowca nissana. Najpierw uderzył w sygnalizator świetlny, a potem w tramwaj. Po przebadaniu go okazało się, że miał 3 promile alkoholu. Funkcjonariusze zabrali mu prawo jazdy. Wobec niego będzie prowadzone postępowanie karne.



Służby poinformowały też, że jedna pasażerka tramwaju trafiła do szpitala.