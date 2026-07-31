Spór o dzwony w kościele Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Jest oświadczenie bp. Krzysztofa Włodarczyka

2026-07-31, 17:00  Natasza Trzebuchowska/JW
Bp Krzysztof Włodarczy odniósł się do sporu ws. dzwonów w kościele Świętej Trójcy w Bydgoszczy /fot. Natasza Trzebuchowska, archiwum

Bp Krzysztof Włodarczy odniósł się do sporu ws. dzwonów w kościele Świętej Trójcy w Bydgoszczy /fot. Natasza Trzebuchowska, archiwum

Jest ciąg dalszy sporu wokół dzwonów w kościele Św. Trójcy w Bydgoszczy. Po liście prezydenta miasta, głos w sprawie zabrał biskup Krzysztof Włodarczyk. Zadeklarował gotowość w wyjaśnieniu sprawy.

Biskup Krzysztof Włodarczyk wydał oświadczenie dotyczące dzwonów w kościele pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Deklaruje „gotowość do współpracy z organami miasta przy jednoczesnej obronie religijnego znaczenia dzwonów kościelnych".

Urząd Miasta w Bydgoszczy prowadzi czynności wyjaśniające po zgłoszeniu interwencyjnym mieszkańców. Dotyczyło zbyt głośnych kościelnych dzwonów. Przed wszczęciem postępowania parafia została poinformowana o możliwości podjęcia działań ograniczających. Miasto nie wydało jednak decyzji zakazującej używania dzwonów, a taka sugestia pojawiła się w ogłoszeniu parafialnym. W piątkowym oświadczeniu biskup przyznaje, że sformułowanie nie było precyzyjne.

Jednocześnie wskazuje, że obawy proboszcza parafii Świętej Trójcy nie są bezpodstawne. Polecił rozważenie rozwiązań, które pozwolą ograniczyć hałas.

Dodajmy, że do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z całego regionu wpłynęło w tym roku siedem skarg na głośne dzwony kościelne, poinformowała Małgorzata Witkowska z bydgoskiego WIOŚ-iu. Jak dodała, nie jest to więc istotna skala.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

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