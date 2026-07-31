Policja poszukuje. Znasz tę osobę? Upubliczniono nagranie z monitoringu [wideo]

2026-07-31, 12:59 TB

Sprawcę zarejestrowała kamera monitoringu. / Fot. Materiały policji

Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia drzwi jednego z salonów kosmetycznych przy ulicy Gdańskiej.

Sprawca wstrzyknął nieznaną drażniącą substancję w uszczelkę drzwi lokalu, powodując straty w wysokości 2 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 4 czerwca tego roku.











Znajdujący się w pobliżu monitoring zarejestrował wizerunek mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem.





Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do jego identyfikacji.