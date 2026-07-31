Bydgoszcz. Rozprawa w sprawie szpiega Wiktora Ź. za zamkniętymi drzwiami

2026-07-31, 11:40 Damian Klich / TB

Wiktor Ź. został zatrzymany w czerwcu 2025 roku. / Fot. Archiwum PR PiK

W Sądzie Okręgowym prezentowany jest materiał dowodowy, który dotyczy danych obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności kraju. Z tego powodu jawność rozprawy została wyłączona.

Oskarżony miał zgłosić gotowość działania na rzecz wywiadu rosyjskiego. Miał również gromadzić i przekazywać wiadomości o Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC), Porcie Lotniczym, Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 i Nitro-Chemie w Bydgoszczy.



Ostatecznie informacji nie przekazał, ponieważ udaremnił mu to oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Został zatrzymany w czerwcu 2025 roku.