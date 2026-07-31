Rolnicy do późnych godzin nocnych kosili zboża i zwozili je do skupu

2026-07-31, 10:06 Ireneusz Sanger / TB

Żniwa w Kujawsko-Pomorskiem. / Fot. Nadesłane

W punktach w Paulinach w powiecie bydgoskim i Cichoradzu w powiecie toruńskim większość (60 proc.) rolniczych transportów prosto z pola stanowiła pszenica.

- Ponad połowa była to pszenica konsumpcyjna, co pokazuje, że jakość ziarna jest na dobrym poziomie. Niestety plonowanie jest wyraźnie słabsze. Z rozmów z rolnikami i obserwacji wynika, że plony są nawet o około 35 proc. niższe niż rok temu - relacjonuje Jan Kaźmierczak, właściciel punktów skupu.



Zwożone było także przenżyto (13 proc.), żyto (10 proc.), jęczmień (3 proc.) i owies (2 prc.). Problemy są z jakością rzepaku (12 proc. dostaw z czwartku na piątek). Ziarno często wymaga czyszczenia. Plony z uwagi na trudny sezon są dla rzepaku zdecydowanie niższe.



W piątek kolejny dzień intensywnych żniw do czasu zapowiadanych opadów i burz.