Zaglądamy do „Kujawskiej Jerozolimy" [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-07-31, 09:00 Agnieszka Marszał / TB

Tak prezentuje się Kalwaria Pakoska na makiecie. / Fot. Agnieszka Marszał

Kalwarię Pakoską tworzą 24 kapliczki i 2 kościoły rozlokowane na ponad 30 ha parku. Jeszcze tam nie byliście? To posłuchajcie.

Założona w 1628 roku przez ks. Wojciecha Kęsickiego jest drugą - po Kalwarii Zebrzydowskiej - najstarszą kalwarią w Polsce. Szlak kalwaryjski został zaprojektowany tak, by odzwierciedlać topografię i odległości jerozolimskie.





- To bardzo niedoceniany zabytek, który mieści się w zachodniej części Kujaw w powiecie inowrocławskim. Dlatego też nazywany jest Kujawską Jerozolimą - opowiada Arkadiusz Fryszka, dyrektor Ośrodka Kultury i Turystyki oraz prezes Fundacji Kalwaria Pakoska.



- Za chwilę minie 400 lat istnienia naszej kalwarii. Mamy tutaj także piękny park. Aby odwiedzić wszystkie kapliczki potrzeba 3-4 godzin - mówi Karolina Radomska-Toboła z pakoskiej Informacji Turystycznej.







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