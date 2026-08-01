Burzowa pogoda pokrzyżowała plany baloniarzy. Na zawody zjechali do Włocławka z całego kraju

2026-08-01, 18:55 Marek Ledwosiński/DW,KB

Loty nad Włocławkiem 1 sierpnia zostały odwołane przez pogodę/fot. archiwum

Loty, które miały się odbyć wieczorem w sobotę (1 sierpnia) zostały odwołane. Na lotnisku w Kruszynie zainaugurowano jedynie imprezę.

Główny organizator zawodów - szef Aeroklubu Włocławskiego Andrzej Spychalski - zaprasza na niedzielę (2 sierpnia). Widowiskowa Fiesta Balonowa ma się odbyć bladym świtem.



- O godz. 5-6 rozpoczną się loty, będzie można podziwiać nasze balony - mówi Andrzej Spychalski i zaprasza na ul. Wiejską.





W zawodach startują także gospodarze.

Włocławski balon został zakupiony w ramach budżetu obywatelskiego.

Kosztował, wraz z z palnikiem gazowym i resztą wyposażenia, około 300 tysięcy złotych.



