Przyrodnicze perły mijają codziennie. Teraz ktoś im je wskazał. Bioblitz w Bąkowie [zdjęcia, wideo]

2026-07-31, 07:00 Marcin Doliński/KB

Przy zabytkowych dębach w Bąkowie w gminie Warlubie odbył się Bioblitz, czyli badania terenowe/fot. Marcin Doliński

Przy zabytkowych dębach w Bąkowie w gminie Warlubie odbył się Bioblitz, czyli badania terenowe. Akcja polegała na znalezieniu na przyrodniczo cennym terenie jak największej liczby gatunków występujących na danym obszarze, w jak najkrótszym czasie.

- Miejsce, w którym jesteśmy, czyli koncentracja pomników przyrody, tych zabytkowych dębów, jest świetnym punktem startu. Nad dębem, wokół dębu, a nawet zajrzymy trochę pod dąb - zapowiadał Łukasz Ogonowski z Eko-Centrum Heliantus.



- Cele są dwa. Jeden to taki czysto przyrodniczy: poznanie różnorodności biologicznej tego terenu, a drugi - wciągnięcie lokalnej społeczności w te prace. Chcemy, żeby oni też wiedzieli, co mają tutaj, u siebie, bo jak się zna, to łatwiej i lepiej chronić - dodaje Łukasz Woźniak z Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.