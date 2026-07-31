Przyrodnicze perły mijają codziennie. Teraz ktoś im je wskazał. Bioblitz w Bąkowie [zdjęcia, wideo]
Przy zabytkowych dębach w Bąkowie w gminie Warlubie odbył się Bioblitz, czyli badania terenowe. Akcja polegała na znalezieniu na przyrodniczo cennym terenie jak największej liczby gatunków występujących na danym obszarze, w jak najkrótszym czasie.
- Miejsce, w którym jesteśmy, czyli koncentracja pomników przyrody, tych zabytkowych dębów, jest świetnym punktem startu. Nad dębem, wokół dębu, a nawet zajrzymy trochę pod dąb - zapowiadał Łukasz Ogonowski z Eko-Centrum Heliantus.
- Cele są dwa. Jeden to taki czysto przyrodniczy: poznanie różnorodności biologicznej tego terenu, a drugi - wciągnięcie lokalnej społeczności w te prace. Chcemy, żeby oni też wiedzieli, co mają tutaj, u siebie, bo jak się zna, to łatwiej i lepiej chronić - dodaje Łukasz Woźniak z Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.