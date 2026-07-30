Jest akt oskarżenia w sprawie krwawych rozliczeń na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy

2026-07-30, 20:13 Tatiana Adonis/KB

Jest akt oskarżenia w sprawie krwawych rozliczeń na Fordońskiej w Bydgoszczy/ Fot. policja

Przed sądem stanie wkrótce 18-latek, który w lutym tego roku zaatakował nożem 21-latka. Do konfliktu między mężczyznami doprowadziła transakcja narkotykowa.

Antoni J. odpowie za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – mówi prokurator Agnieszka Golińska-Żołyniak, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, i przypomina okoliczności zdarzenia.



- Pokrzywdzony z podejrzanym spotkali się w tym celu, aby podejrzany przekazał pokrzywdzonemu tabletki, w zamian za co otrzymał pieniądze. Pokrzywdzony zorientował się, że został wprowadzony w błąd - mówi prok. Golińska-Żołyniak.



Wówczas pomiędzy mężczyznami doszło do konfliktu, w wyniku czego 18-latek wyciągnął nóż i ugodził swoją ofiarę w plecy, powodując ranę kłutą o głębokości od siedmiu do ośmiu centymetrów.



Dzięki szybkiej pomocy 21-latka udało się uratować. Tymczasem Antoni J., oprócz usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, odpowie także za posiadanie substancji psychotropowych. – Przyznał się do popełnienia obu zarzucanych mu czynów - mówiła prok. Agnieszka Golińska-Żołyniak.



Ofiara ataku przeżyła dzięki szybkiej interwencji medycznej. Oskarżonemu grozi do 20 lat pozbawienia wolności.