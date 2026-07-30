Maciej Jastrzębski: – Jesteśmy wciągani przez Rosję w gorącą fazę wojny [„Wieści ze Wschodu"]

2026-07-30, 18:28  Michał Słobodzian/KB
Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

Pomyłka czy prowokacja Rosji? Na Lubelszczyźnie spadła rakieta, podejrzewa się, że do Polski wleciał rosyjski pocisk. To nie pierwszy tego typu incydent, odprysk wojny rosyjsko-ukraińskiej. Incydent ten komentuje w „Wieściach ze Wschodu" Polskiego Radia PiK Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia, znawca tematyki wschodniej.

Michał Słobodzian: Prawdopodobnie rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie dzień po tym, jak polski premier spotkał się z ukraińskim prezydentem. Szuka się tutaj koincydencji między spotkaniem Zełenskiego z Tuskiem a tym atakiem...

Maciej Jastrzębski: Jak poinformował nas szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, to rakieta według strony ukraińskiej Ch-101, więc taką rakietę dałoby się zaprogramować, żeby trafiła w cel z dokładnością do kilku metrów. W przypadku wojny, oczywiście, kiedy ta produkcja nie jest na tak idealnym poziomie, a Rosjanie produkują przecież w tempie przyspieszonym i nie do końca zważają na parametry linii produkcyjnej, pomyłka może być nawet kilkudziesięciu metrów, ale pewnie nie wielu kilometrów. Trudno dziś powiedzieć, czy to było świadome i takie zainicjowane przez Rosjan działanie, by sprowokować jakąś reakcję w Polsce i w państwach natowskich, czy był to czysty przypadek. Musimy poczekać, co powiedzą na ten temat w Polsce eksperci. Tak to przynajmniej wygląda na tę chwilę. Na pewno incydent był niebezpieczny. Ja to dzisiaj powtarzałem na antenie Polskiego Radia w porannych programach, powtórzę także w Polskim Radiu PiK: uważam, że powinniśmy bardzo poważnie podchodzić do sytuacji związanej z bezpieczeństwem naszego państwa i naszych granic. I nie pocieszajmy się, że jesteśmy „tylko" państwem przyfrontowym. Jeżeli zdarzają się takie incydenty jak ten, a nie jest to pierwszy incydent, jeżeli rakiety i drony wybuchają w pobliżu naszej granicy, kilkadziesiąt metrów czy kilka kilometrów po stronie ukraińskiej, to my jesteśmy przez Rosję wciągani w tę gorącą fazę wojny. I na to powinniśmy być przygotowani pod każdym względem, także pod względem umiejętności rozpoznawania poszczególnych sygnałów, bo dzisiaj w województwie lubelskim ludzie usłyszeli sygnały i ja nie wiem, czy chociaż połowa z tych osób wiedziała, po co te syreny wyją (...).

Maciej Jastrzębski odniósł się także do incydentów z Rumunii i Mołdawii. W tym pierwszym kraju w ciągu trzech dni zestrzelono trzy rosyjskie drony.

- Nigdy nie należy wykorzystywać nieszczęścia do prowadzenia batalii politycznych - to po pierwsze. Po drugie my, jako obywatele, powinniśmy się zachowywać tylko w sposób rozsądny co do sygnałów przekazywanych nam przez służby bezpieczeństwa czy przez armię. Jak reagować? Gwałtownie? Czy w spokoju przyglądać się temu, co się dzieje, i być gotowym zareagować wtedy, kiedy będzie taka potrzeba? To nie nasza, obywateli, decyzja, tylko dowódców Połączonych Sił Zbrojnych, którzy na bieżąco otrzymują informacje o tym, co dzieje się w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej - podkreśla nasz rozmówca. Jednak wie, że w tej sprawie głosy są podzielone.

- Przed chwilą czytałem wpis w Internecie jednego z moich kolegów, także osób interesujących się, znawców tego wschodniego rynku politycznego, że tak powiem, tej sceny politycznej - razem pracowaliśmy w Moskwie: Wacka Radziwinowicza z „Gazety Wyborczej”, który postuluje, żeby jednak strzelać do rosyjskich rakiet, jeżeli one będą leciały w kierunku granicy Rzeczypospolitej Polskiej już po stronie ukraińskiej. O to prosi, tego domaga się Ukraina – bo to różnie można traktować – od państw natowskich: żeby włączyły się w obronę nieba nad Ukrainą i wykorzystały swoje samoloty i swoje systemy przeciwlotnicze do zestrzeliwania rosyjskich rakiet i dronów, ale to jest jednocześnie wciągnięcie nas bezpośrednio w konflikt zbrojny z Rosją (...) - mówił Maciej Jastrzębski.

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„Wieści ze Wschodu" - Maciej Jastrzębski

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