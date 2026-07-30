Auto dachowało w Dąbrówce Nowej, zderzenie w Elzanowie. Utrudnienia na drogach regionu

utrudnienia na kujawsko-pomorskich drogach

Jedna osoba została ranna po dachowaniu w Dąbrówce Nowej, w gminie Sicienko. Informacja o kolejnym zdarzeniu drogowym napłynęła z Elzanowa w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

W Dąbrówce Nowej na DW 244 działają obecnie ratownicy i strażacy. Z kolei w Elzanowie (na trasie Toruń-Brodnica) na DK 15 doszło do kolizji dwóch samochodów. Jak podają służby drogowe, nikt nie został poszkodowany. Są utrudnienia dla kierowców: ruch wahadłowy, który może trwać ponad godzinę.