14-latek z Bydgoszczy trafił do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Zemdlał w kąpieli

2026-07-30, 17:00  Natasza Trzebuchowska/Tatiana Adonis/KB
14-latek z Bydgoszczy trafił do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla/ Fot. Archiwum Radia PiK / zdjęcie ilustracyjne

14-latek z Bydgoszczy trafił do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla/ Fot. Archiwum Radia PiK / zdjęcie ilustracyjne

Jak przekazali Polskiemu Radiu PiK strażacy, do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 15:00 w kamienicy przy ul. Sowińskiego. Nastolatek zemdlał w łazience, o czym służby poinformowała siostra.

Jak ustaliło Polskie Radio PiK, 14-latek jest przytomny. Na razie strażacy zakazali używania podejrzanego piecyka.


Dlaczego czad jest groźny także wtedy, gdy na dworze panuje upał, a nie tylko w sezonie grzewczym? Wyjaśniała dla Polskiego Radia PiK Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

- Wysokie temperatury i silne nasłonecznienie blokują naturalny ciąg w kominach i przewodach wentylacyjnych. Tworzy się korek z gorącego powietrza i ciąg albo zanika, albo pojawia się jako wsteczny, czyli spaliny cofają się z urządzeń grzewczych bezpośrednio do wnętrza naszych mieszkań. I ktoś powie, że przecież w taki upał nikt się nie dogrzewa. Oczywiście, że nie, ale często winny jest gazowy podgrzewacz wody.
Mając takie urządzenie w domu, trzeba wiedzieć o takim zjawisku jak najwięcej - mówi Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

  • Przypomnijmy: w czerwcu do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla kujawsko-pomorscy strażacy wyjeżdżali 76 razy, podczas gdy w styczniu mieli... 50 takich interwencji, a w lutym 57.


Bydgoszcz

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