Wyprawka w podstawówce to „pestka". Finansowe schody zaczynają się w szkole średniej

2026-07-30, 17:42 Tatiana Adonis/KB

Zaczyna się czas gromadzenia wyprawek szkolnych/fot. Pexels

Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wielu rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. W sklepach i na działach z artykułami szkolno-papierniczymi widać już ruch - mówi nam sprzedawczyni w jednym z takich sklepów w centrum Bydgoszczy.

- Wyprawka dla pierwszoklasistów szkoły podstawowej – w tym przypadku rodzice wcześniej zaczynają analizować wydatki, więc stopniowo kupują, zaczynając właśnie od plecaka, piórnika, kończąc później na jakichś zeszytach, plastelinach, blokach, które są wykorzystywane już we wrześniu. Rynek produktów szkolnych dla dzieci jest bardzo duży, dostępny, no i różnorodny, kolorowy. Rodzice patrzą jednak na budżet: na ile ich stać, takie przybory kupują - mówiła sprzedawczyni z bydgoskiego sklepu papierniczego .





- Ja już nawet kupiłam częściowo wyposażenie dla dziecka w trzeciej klasie: kredki, bloki i farbki, i takie rzeczy, bo książek nie trzeba, ale druga córka jest w szkole średniej, więc książki dopiero pewnie we wrześniu, na raty, po trochu ze względów finansowych. Sama wyprawka może nie jest droga, ale książki do szkoły średniej są bardzo drogie. Za cały komplet zapłacę pewnie około 800 złotych...



- Widziałam, że teraz są jakieś promocje, więc może nie będzie aż tak źle. Bardziej pociągnie po kieszeni pierwsza klasa liceum u córki, podręczniki...





- Pewnie dopiero jak się zacznie szkoła, to dowiemy się, co dokładnie mamy kupić... – mówili rodzice...









Do 30 listopada rodzice mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Dobry Start. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną . Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia. Nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek ani na studentów. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. ZUS przyjmuje wnioski jedynie drogą elektroniczną.