Wyprawka w podstawówce to „pestka". Finansowe schody zaczynają się w szkole średniej
Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wielu rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. W sklepach i na działach z artykułami szkolno-papierniczymi widać już ruch - mówi nam sprzedawczyni w jednym z takich sklepów w centrum Bydgoszczy.
- Widziałam, że teraz są jakieś promocje, więc może nie będzie aż tak źle. Bardziej pociągnie po kieszeni pierwsza klasa liceum u córki, podręczniki...
- Do 30 listopada rodzice mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Dobry Start. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia. Nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek ani na studentów. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. ZUS przyjmuje wnioski jedynie drogą elektroniczną.
- Do 24 lipca rodzice i opiekunowie złożyli w całym kraju milion 700 tys. wniosków na ponad 2,5 mln dzieci. W województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło ponad 101 tys. wniosków dotyczących prawie 148 tys. dzieci. W ramach programu Dobry Start ZUS wypłacił rodzinom w naszym regionie prawie 22 mln zł.