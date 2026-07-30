Czołowe zderzenie na DK91. Droga między Włocławkiem a Kowalem jest zablokowana [AKTUALIZACJA]
Na drodze krajowej nr 91 w Przydatkach Gołaszewskich (pow. włocławski) doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Trasa między Włocławkiem a Kowalem jest zablokowana.
AKTUALIZACJA: utrudnienia zakończyły się o godz. 16:30.
Ciężarówka przewoziła nawóz do roślin, które wysypały się poza jezdnię. Na miejscu trwa akcja służb. Jak informuje dyżurny włocławskiej policji - w wypadku poszkodowana została jedna, ok. 30-letnia osoba. Trafiła do szpitala.
Do wypadku doszło o godz. 13:34. Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 16:40.