Toruńska fundacja mówi stop nienawiści. Zamiast tego zachęca do otwartości i wzajemnego zrozumienia

2026-07-30, 16:21  Michał Zaręba/BN
Od lewej Natalia Konwerska i Tatiana Veksler/fot. Michał Zaręba

Od lewej Natalia Konwerska i Tatiana Veksler/fot. Michał Zaręba

Fundacja Emic z Torunia zachęca do otwartości i wzajemnego zrozumienia. To odpowiedź na coraz częstsze przejawy mowy nienawiści i agresji wobec osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim.

Jak mówi Natalia Konwerska z Fundacji Emic, to właśnie poznawanie się i integracja pomagają budować bezpieczną i życzliwą atmosferę. - To jest bardzo ważne, żeby były te punkty styku z uchodźcami i migrantami, żeby ludzie się poznawali, żeby się widzieli - dodaje.

- Wśród młodych dostrzegam bardzo mocną potrzebę przynależenia do jakiejś grupy, ale często stajemy się ofiarą tych kół, w których mocno szerzy się hejt - uważa Tatiana Veksler z Fundacji Emic. - Młodzi boją się oprzeć temu hejtowi, czasem boją się mówić, co faktycznie myślą - dodaje.

Fundację Emic można znaleźć przy ul. Panny Marii 13/2 w Toruniu. Z organizacją można się też skontaktować przez Facebooka i stronę emic.com.pl.

Mówią kolejno Natalia Konwerska i Tatiana Veksler

Relacja Michała Zaręby

Toruń

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