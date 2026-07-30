Kolejne w naszym regionie przestępstwo przeciwko zwierzętom. Mężczyzna miał zabić szczenięta

2026-07-30, 13:28 Marek Ledwosiński/BN

Mężczyzna miał zabić szczenięta w podinowrocławskiej miejscowości/fot. Facebook/Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Radziejowie

Pod Inowrocławiem mężczyzna miał brutalnie zabić szczenięta własnej suczki. To kolejne w naszym regionie przestępstwo przeciwko zwierzętom. Nieoficjalnie wiadomo, że planował również zabicie jednej z dorosłych suk.

W sprawie interweniował radziejowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że mężczyzna przetrzymuje dwie suczki w bardzo złych warunkach, że te suczki co jakiś czas regularnie rodzą szczenięta - informuje inspektor towarzystwa Katarzyna Trzaskowska. - Sąsiedzi podejrzewali, że te szczenięta są zabijane. Po naszym wejściu do mieszkania w asyście policji ujawniliśmy, że mężczyzna ma dwie suczki - jedna jest wysoko w ciąży, druga urodziła około miesiąc temu. W mieszkaniu powinno być sześcioro szczeniąt, a ujawniliśmy tylko troje żywych, ponieważ krótko przed naszym przybyciem pozostałe zostały brutalnie zamordowane przez opiekuna - dodaje.



Inspektorzy, w asyście policji, odebrali psy właścicielowi. Zwierzęta są w schronisku.



Policja prowadzi postępowanie w kierunku nieuprawnionego zabicia zwierząt. Z powodu tego, że zabito je w skrajnie brutalny sposób, ewentualne zarzuty będą dotyczyć działania ze szczególnym okrucieństwem. Karna część ustawy o ochronie zwierząt przewiduje za to do pięciu lat więzienia.



Z wiadomości nieoficjalnych wynika, że domniemany sprawca planował również zabicie jednej z dorosłych suk. Miał zlecić egzekucję jednemu ze swoich znajomych. Na szczęście w porę interweniował patrol Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Ten wątek również wyjaśnia policja.



Poniżej wideo z interwencji inspektorów oraz policji. Filmik dla ludzi o mocnych nerwach.





