Motocyklista został potrącony na DK 10 w Pawłówku. Trafił do szpitala

2026-07-30, 11:48  BN
Motocyklista został potrącony na DK 10 w Pawłówku/fot. KMP w Bydgoszczy

Motocyklista został potrącony na DK 10 w Pawłówku/fot. KMP w Bydgoszczy

38-letni motocyklista został potrącony przez 52-letnią kierującą osobowym oplem. Z ustaleń policji wynika, że kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa na rondzie na DK 10 w Pawłówku prawidłowo jadącemu jednośladowi.

W efekcie doszło do zderzenia, w wyniku którego kierujący motocyklem marki BMW przewrócił się i odniósł obrażenia. Trafił do szpitala, ale na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Incydent wydarzył się ok. godz. 7. Pomocy motocykliście udzielili jadący do służby dwaj kursanci Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy - posterunkowy Łukasz Olhow i posterunkowy Kacper Hołysz. Wezwali zespół ratownictwa medycznego, zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz oznakowali pas ruchu do czasu przyjazdu służb.

Ustaleniem wszystkich okoliczności zdarzenia zajęli się przybyli na miejsce policjanci ruchu drogowego.

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